منصور انوری، نویسنده و تاریخ‌نگار برجسته که بیش از سه دهه عمر خود را وقف روایت وقایع دوران دفاع مقدس و تاریخ معاصر ایران کرد، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی،مدیر حوزه هنری خراسان رضوی گفت: منصور انوری، نویسنده متولد ۱۳۳۴ نیشابور، پس از سال‌ها فعالیت در عرصه‌ی ادبیات و مستندسازی، دار فانی را وداع گفت. وی با نگارش مجموعه پرآوازه و دوازده جلدی «جاده جنگ»، توانست تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را به شکلی ماندگار روایت کند.

مجید عسکری افزود: از دیگر آثار برجسته این نویسنده می‌توان به مجموعه‌ی زندگینامه‌ی شهدا با عنوان «قربانگاه عشق»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «قلب تپنده» و «بر فراز آشیانه‌ی عنقا» اشاره کرد. انوری که برنده جوایز معتبری، چون جلال آل‌احمد، کتاب فصل و قلم زرین بود، تا آخرین روز‌های حضور در عرصه‌ی فرهنگ، به فعالیت‌های خود ادامه داد.

وی گفت: جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری این چهره ادبی به زودی اعلام می شود