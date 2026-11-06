معاون سیاسی استاندار تهران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، اجتماعی و تشکیلاتی احزاب در شناسایی و پیگیری مسائل استان، خواستار نقش‌آفرینی تشکل‌های سیاسی در فرآیند حل مشکلات مردم شد و از آمادگی مجموعه استان برای برگزاری انتخابات پیش‌رو به‌صورت تمام‌الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین توکلی‌کجانی در نشست هم‌اندیشی خانه احزاب استان تهران که با حضور علی جنگروی، رئیس خانه احزاب استان و جمعی از دبیران و نمایندگان احزاب شامل اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین و تشکل‌های سیاسی در سالن جلسات معاونت سیاسی استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه احزاب در انتقال دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه گفت: تشکل‌های سیاسی می‌توانند با شناخت دقیق مسائل استان، بررسی ریشه‌ای مشکلات، اولویت‌بندی مطالبات و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی، در تکمیل نظام مسائل استان و تقویت فرآیندهای تصمیم‌سازی و پیگیری مطالبات مردم نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: ارتباط مستمر احزاب با اقشار مختلف جامعه، زمینه‌ساز گسترش گفت‌وگوهای اجتماعی و تقویت مشارکت آگاهانه شهروندان است و این ظرفیت ارزشمند باید در مسیر حل مسائل مردم، تقویت سرمایه اجتماعی، حفظ انسجام جامعه و صیانت از منافع ملی به‌کار گرفته شود.

معاون سیاسی استاندار تهران همچنین بر ضرورت استمرار و تقویت ارتباط تشکل‌های سیاسی با فرمانداران تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست‌های منظم، هدفمند و مسئله‌محور در شهرستان‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها، دریافت دیدگاه‌های کارشناسی و پیگیری منسجم‌تر مطالبات مردم و توسعه سیاسی منجر شود.

توکلی‌کجانی با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه بانوان در عرصه فعالیت‌های سیاسی و حزبی تصریح کرد: توسعه مشارکت سیاسی زنان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، مدیریتی و اجتماعی آنان و فراهم‌سازی زمینه حضور بانوان در ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری احزاب، از الزامات تقویت فعالیت‌های سیاسی و تحقق مشارکت فراگیر در جامعه است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در ادامه با اشاره به انتخابات پیش‌رو شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری گفت: فرمانداران، بخشداران و عوامل اجرایی و نظارتی استان با برگزاری مانورها و تمرین‌های انتخاباتی، در حال ارتقای آمادگی‌های اجرایی و فنی برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک هستند.

وی تأکید کرد: مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره زمان برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است و تاکنون زمان جدیدی اعلام نشده است. فرآیندهای باقی‌مانده انتخابات نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تعامل سازنده احزاب با ستاد انتخابات و مشارکت آنان در تبیین اهمیت حضور آگاهانه مردم را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه و تقویت اعتماد عمومی در فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی تأکید کرد.

توکلی‌کجانی همچنین با اشاره به ضرورت تبیین اقدامات و برنامه‌های دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی احزاب برای انتقال صحیح و شفاف مطالبات مردم، تشریح اقدامات انجام‌شده و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در راستای مدیریت مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی شهروندان شد.

در این نشست درباره موضوعاتی از جمله تقویت مشارکت سیاسی، بررسی مسائل و چالش‌های استان تهران، انتخابات پیش‌رو، توسعه فعالیت‌های حزبی، ارتقای جایگاه بانوان در عرصه سیاسی و چگونگی گسترش تعامل احزاب با مجموعه مدیریت اجرایی استان بحث و تبادل نظر شد. همچنین نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه توسعه فعالیت‌های حزبی، انتخابات پیش‌رو و راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی مطرح کردند.