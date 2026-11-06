نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر ضرورت تقویت اقتدار ملی گفت: تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی، اتحاد ملی و حرکت مستمر به سمت ایران قوی‌تر است.

تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی و اتحاد ملی است

تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی و اتحاد ملی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه نماز با تاکید بر ضرورت تقویت اقتدار ملی گفت: تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان، ایستادگی، اتحاد ملی و حرکت مستمر به سمت ایران قوی‌تر است.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت پاسخ فوری و اثرگذار نیرو‌های مسلح به تهدید‌ها گفت نیرو‌های مسلح باید در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا، برای مقابله با تهدید‌ها و خاموش کردن جنگ، بدون محدودیت جغرافیایی اقدام کنند.

امام جمعه ساری با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و تجمعات شبانه افزود: حضور حماسی مردم، پشتوانه نیرو‌های مسلح است و این همبستگی ملی، کمر آمریکا و هم‌پیمانانش را شکسته است.

او با بیان اینکه برخی همچنان تصور می‌کنند با دادن امتیاز به آمریکا می‌توان به نتیجه رسید، تصریح کرد: این تصور خطاست؛ چراکه هدف دشمن، تسلیم بی‌قیدوشرط ملت ایران است و دستیابی به نقطه بازدارندگی، تنها از مسیر تقویت قدرت ملی، اتحاد و انسجام امکان‌پذیر است.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در روز مبارزه با استکبار جهانی گفت: جلوه باطل، هر اندازه هم قدرتمند باشد، در برابر مقاومت تاب نمی‌آورد و سرانجام عقب‌نشینی خواهد کرد.



او با اشاره به تحولات و جابه‌جایی‌های سیاسی در جبهه دشمن، اظهار کرد: اگرچه برخی تحولات، از جمله تغییرات سیاسی مرتبط با نتانیاهو، ممکن است برای ما خوشایند باشد، اما نگاه ما نباید به جابه‌جایی‌های حزبی و سیاسی محدود شود. ما همچنان به ایران قوی می‌اندیشیم و باید با عزم و اراده‌ای جدی، در مسیر تقویت هرچه بیشتر قدرت کشور حرکت کنیم.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ابراز امیدواری کرد تحولات انتخاباتی، مقدمه‌ای برای افول بیشتر جریان‌های فساد و سلطه‌طلب آمریکا ورژیم‌صیهونیستی ترامپ و نتانیاهو خبیث باشد.

امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کاهش قیمت مرکبات در مازندران گفت: قیمت محصولات به اندازه‌ای پایین است که دخل و خرج باغداران با یکدیگر همخوانی ندارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران تسهیل صادرات، به‌ویژه به بازار روسیه را ضروری دانست و تاکید کرد: مسئولان باید برای گشودن مسیر‌های صادراتی و بهبود قیمت محصولات باغداران برنامه‌ریزی کنند.

او همچنین خواستار افزایش سهمیه نفت خانوار‌های ساکن مناطق سردسیر و بدون گاز شد و افزود: سهمیه فعلی پاسخگوی نیاز مردم این مناطق نیست و باید متناسب با شرایط آب‌وهوایی بازنگری شود.

امام جمعه ساری با قدردانی از فعالیت بیمارستان سیار در منطقه پهنه‌کلا ساری گفت: این مجموعه با تجهیزات کامل، خدمات درمانی و غربالگری بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان، را به مردم ارائه می‌دهد که اقدامی ارزشمند است.

آیت الله لایینی با اشاره به سالروز وفات حضرت عبدالمطلب، جد پیامبر اسلام (ص)، نقش حضرت رادر حمایت و مراقبت از پیامبر اکرم (ص) را یادآور شد.

امام جمعه ساری همچنین با گرامیداشت یاد شهید حسن تهرانی‌مقدم و اشاره به اهمیت روز نیروی هوایی و صنعت هوافضا گفت: امروز بیش از گذشته اهمیت اقدامات این شهید بزرگوار و ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه هوافضا را درک می‌کنیم.

آیت الله لایینی افزود: رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب همواره بر برخورداری ایران از قدرت و اقتدار تاکید داشته‌اند و باید یاد شهید تهرانی‌مقدم و همه فعالان عرصه هوافضا را گرامی بداریم.

امام جمعه ساری در پایان با اشاره به میزبانی مازندران از پیکر مطهر شهدای خوشنام در هفته پیش‌رو، از مردم خواست در مراسم وداع، تشییع و آیین‌های تکریم این شهدا حضور یابند.