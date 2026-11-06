بارش برف پاییزی با فعالیت سامانه بارشی، ارتفاعات شهرستان بویین‌میاندشت و دالانکوه فریدن در استان اصفهان را زمستانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ با فعال شدن سامانه بارشی در استان، بارش‌ها در برخی مناطق برای لحظاتی شدت گرفت و ارتفاعات شهرستان‌های بویین‌میاندشت و فریدن پوشیده از برف شد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت این سامانه بارشی از روز شنبه به اوج می‌رسد و تا اواخر روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

بارش برف در ارتفاعات دالانکوه فریدن نیز جلوه‌ای زمستانی به این منطقه بخشیده است.