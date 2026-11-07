فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از شناسایی ۲۴۶ متخلف شکار و صید و کشف و ضبط ۱۰۶ فقره سلاح شکاری در هفت ماه سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رضا نامدار بیان کرد: استان اصفهان دارای ۲۳ منطقه حفاظت‌شده و شکارممنوع رسمی با وسعت بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه است که حفاظت از آن تنها با ۱۵۷ محیط‌بان در شیفت‌های مختلف انجام می‌شود.

وی افزود: گستردگی مناطق، محدودیت نیروی انسانی و کمبود خودرو و تجهیزات، دشواری مأموریت محیط‌بانان را دوچندان کرده است؛ با وجود این، تلاش شبانه‌روزی همکاران در مقابله با تخلفات شکار، پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و مشارکت در اطفای حریق ادامه دارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با ارائه آمار عملکرد هفت ماه سال جاری گفت: در این مدت ۱۹۴ مورد صید غیرمجاز آبزیان، ۲۹۲ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۱۱۴ مورد شکار غیرمجاز پستانداران کشف و ضبط شده است.

نامدار ادامه داد: همچنین ۱۵۶ مورد زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان و ۲ پستانداران و ۹۸ مورد نگهداری، خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش زنده و غیرزنده ثبت شده است.

۱۰۶ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد

وی با بیان اینکه ۲۹ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و ۷۷ قبضه سلاح مجاز در جریان مأموریت‌های حفاظتی کشف شده است، تاکید کرد: در مجموع یک هزار و ۲۳۹ قلم از انواع ادوات مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: در این مدت همچنین ۴۱ مورد شروع به شکار و ۶۱ مورد درگیری و تعقیب و گریز در مناطق تحت حفاظت نیز به ثبت رسیده که نشان دهنده دشواری و حساسیت ماموریت‌های میدانی محیط‌بانان است.

نامدار با بیان اینکه سال جاری تاکنون ۲۴۶ متخلف شناسایی و ۱۵۰ فقره پرونده تخلف تشکیل شده است، تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد فقط تعداد کشفیات نیست؛ اقداماتی است که در راستای نجات گونه‌ها از انقراض و پاسداری از سرمایه‌های طبیعی برای نسل آینده انجام می‌شود.