دانشگاه فرهنگیان از برگزاری آزمون عملی هنر ویژه داوطلبان در پنج شاخص، شامل هنر‌های شنیداری، خوشنویسی، گرافیک، نقاشی و نمایش خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی معاونت امور دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، آزمون عملی هنر ویژه داوطلبان، امروز جمعه ۱۵ آبان‌ از ساعت ۷ صبح در پنج شاخص، شامل هنر‌های شنیداری، خوشنویسی، گرافیک، نقاشی و نمایش برگزار شد.



حوزه‌های برگزاری آزمون برای داوطلبان برادر شامل پردیس‌های شهید چمران و مفتح و برای داوطلبان خواهر شامل پردیس‌های نسیبه، باهنر، شرافت، شهدای مکه و بهشتی بود.



این آزمون با هدف ارزیابی توانمندی‌ها و استعداد‌های هنری داوطلبان در رشته‌های یادشده برگزار شد.



