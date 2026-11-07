بیش از ۳۳۰ زندانی در هفت ماهه امسال با تلاش شورا‌های حل اختلاف و ترویج فرهنگ صلح و سازش در استان اصفهان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان گفت: در این مدت بیش از ۸۶ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان وارد شد که بیش از ۳۴ درصد آنها به صلح و سازش طرفین انجامید.

عبدالحسین مرادی با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف افزود: حدود ۶۵ درصد پرونده‌هایی که از مسیر‌های مربوط به سازش به این شورا‌ها ارجاع شده‌اند، با توافق طرفین به نتیجه رسیده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو و سازش گفت: بسیاری از اختلافات حقوقی، مدنی، خانوادگی و همسایگی را می‌توان پیش از ورود به فرایند قضایی و با میانجیگری افراد معتمد، بزرگان محلی و ریش‌سفیدان حل‌وفصل کرد.

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان با اشاره به ماده ۱۳ قانون شورا‌های حل اختلاف افزود: شورا‌ها در امور مدنی و حقوقی دارای جنبه خصوصی و همچنین جرایم قابل گذشت، با درخواست طرفین برای ایجاد صلح و سازش اقدام می‌کنند.

مرادی ادامه داد: پس از توافق طرفین، گزارش اصلاحی صادر می‌شود که در صورت اجرا نشدن تعهدات، قابلیت اجرا همانند رأی قطعی دادگاه را دارد.

وی مردمی‌سازی فرایند حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی را از اهداف دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو، گذشت و اصلاح ذات‌البین تأکید کرد.

مرادی همچنین با اشاره به آموزه‌های دینی و سفارش امام علی (ع) به فرزندان خود درباره حفظ روابط و پرهیز از اختلاف، خواستار گسترش فرهنگ صلح و آشتی در جامعه شد.