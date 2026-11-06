خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش

رئیس اندازه گیری و توزیع شرکت گاز استان گلستان گفت:

این میزان مصرف، مجموع نیاز بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاهی، کارخانجات سیمان و جایگاه‌های سوخت CNG را در بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان مهرماه شامل می‌شود.

علی عقبا طلب

با اشاره به توزیع سهم مصرف دربخش‌های مختلف،

افزود:

بیشترین مصرف برای نیروگاه ها با ۵۱ درصد بود.

وی تأکید کرد:بخش نیروگاه با مصرف بالغ بر ۹۸۸ میلیون و ۸۵۶ هزار مترمکعب، با اختصاص ۵۱ درصد از کل گاز مصرفی استان، در رتبه نخست قرار گرفته که نشان‌دهنده نقش حیاتی این بخش در تأمین انرژی و پایداری شبکه استان در ۷ امسال است.

عقبا طلب در ادامه افزود: بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی (دیافراگمی) نیز با مجموع مصرف ۸۰۸ میلیون و ۴۰۷ هزار مترمکعب، معادل ۴۲ درصد از کل گاز مصرفی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: جایگاه‌های CNG با مصرف بیش از ۱۰۳ میلیون و ۵۲۴ هزار مترمکعب و کارخانجات سیمان نیز با مصرف تقریبی ۳۲ میلیون و ۸۲۰ هزار مترمکعب، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.