به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شرکت گاز استان در اطلاعیه ایی اعلام کرد ، تا پایان مرحله تعمیر ، گاز روستا‌های تلخاب شیرین، امامزاده جعفر، جهاد آباد، هسته کوه، سراب ننیز، خربل. آبشیرین، کمبل، باباکلان، پشه کان، بی بی جان آباد، هشت پیمان.سربیشه و بیدزرد قطع است.

در این اطلاعیه تاکید شده است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خوداری شود.

ساعت ۷ و نیم صبح امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، بر اثر برخورد بولدوزر با خط لوله گاز سراسری در بولوار اندیشه شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران ، انفجار و آتش سوزی مهیبی رخ داد.