به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالهی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از امروز تا روز یکشنبه هشدار سطح نارنجی برای تمامی مناطق استان صادر شده است؛ این در حالی است که برای مناطق شمالی و شمال‌شرقی خوزستان در همین بازه زمانی، هشدار سطح قرمز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: شهرستان‌های ایذه، باغملک، صیدون، اندیکا، لالی، گتوند، دزپارت، مسجدسلیمان، بخش شهیون و سردشت دزفول و حسینیه اندیمشک در محدوده هشدار قرمز قرار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به برگزاری جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استان از روز چهارشنبه به ریاست استاندار گفت: در این جلسه، تأکیدات و دستورات لازم به دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی ابلاغ شد.

عبدالهی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به توصیه‌های ایمنی تصریح کرد: حذف سفر‌های غیرضروری، خودداری از صعود به ارتفاعات و پرهیز از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها از مهم‌ترین توصیه‌ها در این شرایط جوی است؛ چراکه احتمال افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و تبدیل مسیر‌های خشک به جریان‌های سیلابی وجود دارد.

وی همچنین خطاب به کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: توصیه‌های کارشناسان فنی جهاد کشاورزی در خصوص حفاظت از محصولات برداشت‌شده و کشت‌های انجام‌شده، ایمن‌سازی محل نگهداری دام‌ها، استخر‌های پرورش ماهی، مرغداری‌ها و کندو‌های عسل باید جدی گرفته شود.

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به خطر وقوع صاعقه و تلفات ناشی از آن در سال‌های گذشته گفت: با توجه به ماهیت این سامانه بارشی، رعایت نکات ایمنی در زمان وقوع صاعقه اهمیت ویژه‌ای دارد. شهروندان باید از استفاده از تلفن همراه در فضای باز هنگام رعدوبرق و همچنین پناه گرفتن در زیر درختان بلند خودداری کنند.

عبدالهی در ادامه درباره آخرین وضعیت بارندگی‌ها در استان اظهار کرد: تاکنون مورد خاصی از خسارات ناشی از فعالیت سامانه بارشی گزارش نشده است و بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده مربوط به ایستگاه باران‌سنجی للر در شهرستان اندیکا با ۳۸.۵ میلی‌متر بوده است.

وی بر ضرورت هوشیاری شهروندان، توجه به اطلاعیه‌های رسمی و همکاری با دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان تا پایان فعالیت سامانه بارشی تأکید کرد