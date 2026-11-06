به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام حسین محمدی در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان با اشاره به تداوم حضور پرشور و گسترده مردم در تجمع های شبانه میدان داری و عملکرد نیرو‌های مسلح افزود: مردم و نیرو‌های مسلح وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند، اما مسئولان هم با پایبندی به فتوای رهبر شهید انقلاب، شرایط روز دنیا و مطالبه مردم درباره دکترین هسته‌ای را نیز مدنظر قرار دهند.

خطیب جمعه اصفهان همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در میدان‌ها در ۲۵۰ شب گذشته و همچنین راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: حضور مردم در میدان و توان موشکی نقطه‌زن کشور، لرزه بر اندام دشمن انداخته است.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن برای تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان افزود: حضور پرشور این قشر در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان داد که جوانان و نوجوانان شناخت و تشخیص درستی از شرایط کشور و منطقه دارند.

حجت‌الاسلام محمدی همچنین با اشاره به نقش شهیدان طهرانچی و حاجی‌زاده در تقویت توان دفاعی کشور گفت: این شهیدان دست ولی خدا را پر کردند.

وی با اشاره به آنچه استیصال دشمن خواند، گفت: تغییرات در نظام سیاسی آمریکا نیز به‌گفته دشمن، نشان‌دهنده مقاومت ملت ایران است؛ البته برای ما تفاوتی میان الاغ‌ها و فیل‌ها، نماد‌های دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، وجود ندارد.

خطیب نماز جمعه اصفهان با تأکید بر اینکه مقاومت هزینه دارد، افزود: باید بدانیم مقاومت نتیجه‌بخش خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به مطالبه مردم برای پاسخ‌گویی ترامپ و نتانیاهو درباره اقداماتشان گفت: ملت ایران خواهان پاسخ‌گویی این دو نفر هستند و آنان قطعاً کشته خواهند شد.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با توجه به فرارسیدن فصل سرما از مردم خواست در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند و با رعایت مواسات، به یاری نیازمندان بشتابند.