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امام جمعه موقت اصفهان خواستار بازنگری مسئولان در دکترین هستهای متناسب با شرایط روز دنیا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ حجتالاسلام حسین محمدی در خطبههای نماز جمعه اصفهان با اشاره به تداوم حضور پرشور و گسترده مردم در تجمع های شبانه میدان داری و عملکرد نیروهای مسلح افزود: مردم و نیروهای مسلح وظایف خود را بهدرستی انجام میدهند، اما مسئولان هم با پایبندی به فتوای رهبر شهید انقلاب، شرایط روز دنیا و مطالبه مردم درباره دکترین هستهای را نیز مدنظر قرار دهند.
خطیب جمعه اصفهان همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در میدانها در ۲۵۰ شب گذشته و همچنین راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: حضور مردم در میدان و توان موشکی نقطهزن کشور، لرزه بر اندام دشمن انداخته است.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به برنامهریزی دشمن برای تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان افزود: حضور پرشور این قشر در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان داد که جوانان و نوجوانان شناخت و تشخیص درستی از شرایط کشور و منطقه دارند.
حجتالاسلام محمدی همچنین با اشاره به نقش شهیدان طهرانچی و حاجیزاده در تقویت توان دفاعی کشور گفت: این شهیدان دست ولی خدا را پر کردند.
وی با اشاره به آنچه استیصال دشمن خواند، گفت: تغییرات در نظام سیاسی آمریکا نیز بهگفته دشمن، نشاندهنده مقاومت ملت ایران است؛ البته برای ما تفاوتی میان الاغها و فیلها، نمادهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا، وجود ندارد.
خطیب نماز جمعه اصفهان با تأکید بر اینکه مقاومت هزینه دارد، افزود: باید بدانیم مقاومت نتیجهبخش خواهد بود.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به مطالبه مردم برای پاسخگویی ترامپ و نتانیاهو درباره اقداماتشان گفت: ملت ایران خواهان پاسخگویی این دو نفر هستند و آنان قطعاً کشته خواهند شد.
امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با توجه به فرارسیدن فصل سرما از مردم خواست در مصرف انرژی صرفهجویی کنند و با رعایت مواسات، به یاری نیازمندان بشتابند.