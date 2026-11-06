اداره‌کل هواشناسی استان کردستان با صدور هشدار سطح قرمز شماره یک، از فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع بارش‌های شدید، رعدوبرق و وزش باد شدید در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس این هشدار، شهرستان‌های مریوان و سروآباد، مناطق جنوبی و غربی سنندج و کامیاران و همچنین مناطق جنوبی شهرستان‌های قروه و دهگلان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

رگبار شدید باران، رعدوبرق، مه، وزش باد شدید تا نسبتاً شدید و احتمال بارش تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این مناطق است.

همچنین احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید افقی، وقوع صاعقه و رانش زمین وجود دارد.

اداره‌کل هواشناسی از شهروندان خواسته است از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

بر اساس استانداری کردستان: تمامی مدارس استان فردا به‌علت بارندگی شدید و احتمال وقوع سیلاب تعطیل است.