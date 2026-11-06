سرپرست انتظامی رباط‌کریم از شناسایی و متلاشی شدن یک باند فعال در زمینه شرکت‌های هرمی در شهر پرند و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامعلی نعمتی آزاد،ا ز شناسایی و متلاشی شدن یک باند فعال در زمینه شرکت‌های هرمی در شهر پرند و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای آن خبر داد.

وی با اشاره به بازرسی مأموران انتظامی از محل فعالیت این گروه اظهار کرد: در جریان این بازرسی، چندین جلد کتاب و جزوه آموزشی مرتبط با شیوه عضوگیری در شرکت‌های هرمی کشف شد.

سرپرست انتظامی رباط‌کریم افزود: ۱۰ متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده، به همراه مستندات برای رسیدگی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.