\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c \u0627\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u062a\u0627 \u0631\u0627\u0647\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0631\u0628\u0627\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0637\u0648\u0637 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u061b \u0627\u06cc\u0646\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u00ab\u067e\u06cc\u0634\u0631\u0648\u00bb.\n