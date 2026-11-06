امام جمعه قم با اشاره به پیامد‌های جنگ علیه ایران و اعتراف مقامات آمریکایی به شکست سیاست‌های این کشور، تأکید کرد: مقاومت ملت ایران محاسبات دشمن را تغییر داد و نشان داد که تهدید‌های آمریکا نمی‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه قم با تجلیل از حضور و ایستادگی مردم در صحنه‌های انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران در هشت ماه مقاومت، پای انقلاب، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب ایستادند و در راهپیمایی ۱۳ آبان نیز جلوه‌ای از این ایستادگی و بصیرت را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و تبعید امام خمینی (ره)، حمله رژیم پهلوی به دانش‌آموزان و دانشجویان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا افزود: مردم ایران با حضور آگاهانه خود، پیام روشنی به دشمنان مخابره کردند و آثار شکست دشمن در برابر مقاومت ملت ایران آشکار شد.

امام جمعه قم با اشاره به پیامد‌های جنگ علیه ایران و اعتراف برخی مقامات آمریکایی به تأثیر این جنگ بر افزایش قیمت انرژی و روابط واشنگتن با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: امروز در آمریکا به دنبال مقصر جلوه دادن دیگران برای شکست‌های خود هستند، در حالی که این ناکامی‌ها نتیجه سیاست‌های خودشان است.

آیت‌الله حسینی بوشهری با بیان اینکه تغییر دولت‌ها و جناح‌های سیاسی آمریکا تغییری در سیاست‌های این کشور در قبال ایران ایجاد نمی‌کند، گفت: ملت ایران هم از دموکرات‌ها و هم از جمهوری‌خواهان آسیب دیده است و بیشترین تحریم‌ها نیز در دوره ریاست‌جمهوری اوباما اعمال شد؛ بنابراین نباید تصور کرد که با تغییر جناح سیاسی در آمریکا، رویکرد این کشور تغییر خواهد کرد.

وی افزود: ملت ایران در برابر دولت ایالات متحده آمریکا و شخص ترامپ ایستادگی کرد و به پیروزی رسید. آمریکایی‌ها ایران اسلامی و ملت بزرگ آن را به‌درستی نشناختند و این تجربه‌ای برای آنها خواهد بود.

نماینده مردم استان قم در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره پاسخ به هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز دیگر محدوده جغرافیایی برای پاسخ به اقدامات خصمانه مطرح نیست و هر مبدأیی که علیه ایران اقدامی انجام دهد، با پاسخ ایران مواجه خواهد شد.

آیت‌الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه دوم، هیئت‌های مذهبی، سخنوران و مداحان را به ترویج سیره و فرهنگ حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها فراخواند و گفت: هرچه داریم از اهل‌بیت علیهم‌السلام و مقاومت و ایستادگی صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیهاست.

وی با اشاره به سختی‌هایی که پیامبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه کبری در شعب ابی‌طالب تحمل کردند، افزود: فرهنگ اهل‌بیت به ما می‌آموزد که در برابر سختی‌ها و مشکلات صبور و مقاوم باشیم.

امام جمعه قم با تأکید بر برگزاری باشکوه مراسم ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: این مراسم را گرم و پرشور برگزار کنید و در کنار آن، با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها، از گفتار فاطمی، رفتار فاطمی و ویژگی‌های حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها الهام بگیرید.