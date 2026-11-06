فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از کشف و ضبط ۱۲ استر چوب‌آلات جنگلی ،توقیف دو خودروی حامل چوب و مهر و موم یک کارگاه دپوی چوب در نشتارود خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، گفت: در پی تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله قاطع با قاچاق محصولات جنگلی، طی ۲۴ ساعت گذشته، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان عباس‌آباد در عملیاتی موفق به کشف و ضبط حدود ۱۲ استر چوب‌آلات جنگلی، توقیف یک دستگاه خودروی نیسان و یک دستگاه کامیون ایفا حامل چوب جنگلی و همچنین پلمب یک کارگاه دپوی چوب در منطقه نشتارود شدند.

سرهنگ محمدمهدی احمدی با تأکید بر تداوم و تشدید گشت‌ها و اقدامات کنترلی اظهار داشت: صیانت از جنگل‌های هیرکانی و مقابله با قاچاق چوب از اولویت‌های جدی یگان حفاظت است و در این مسیر با هرگونه حمل، نگهداری و دپوی غیرمجاز محصولات جنگلی برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با صدور هشداری جدی به کارخانه‌های چوب‌بری و دپوداران چوب تصریح کرد: تمامی واحد‌های فعال در این حوزه باید نسبت به رعایت قوانین و ضوابط مربوط به تأمین، حمل و نگهداری چوب اطمینان حاصل کنند؛ چراکه در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون هیچ‌گونه اغماضی، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های حفاظتی، بر استمرار نظارت‌ها و برخورد با متخلفان در تمامی حوزه‌های منابع طبیعی غرب مازندران تأکید کرد.