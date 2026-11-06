به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور با اعلام ورود سامانه بارشی نسبتاً فعال از غرب کشور گفت: با فعالیت این سامانه، امروز (جمعه) برای برخی استان‌های واقع در زاگرس مرکزی هشدار قرمز صادر شده است.

بر اساس این هشدار در استان‌های شمال و شرق خوزستان، جنوب و شرق لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از استان کردستان احتمال خسارت به زیرساخت‌ها وجود دارد.

همچنین در سایر استان‌های غرب کشور از جمله زنجان، کرمانشاه، ایلام، بخش‌هایی از خوزستان، بوشهر، مرکزی، شمال غرب اصفهان، دامنه‌های جنوبی البرز، تهران و در سواحل شمالی کشور شامل استان‌های مازندران، گیلان و اردبیل بارش باران و در مناطق مرتفع و گردنه‌های برف‌گیر استان‌های واقع در رشته‌کوه زاگرس بارش برف پیش‌بینی شده است.

فعالیت سامانه پر بارشی که بر مبنای آن هشدار قرمز صادر شده است مخاطراتی همچون وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر شهری، زیرگذر‌ها و تونل‌ها، تخریب پل‌ها و راه‌های روستایی، خسارت شدید به محصولات کشاورزی، باغات، گلخانه‌ها و واحد‌های دامداری، اختلال در شبکه‌های برق، آب، گاز، مخابرات و پرواز‌های فرودگاهی به همراه خواهد داشت.

برخورد صاعقه با افراد و دام‌ها، آسیب به تجهیزات الکترونیکی، کاهش دید افقی، کولاک در ارتفاعات، لغزندگی جاده‌ها، سقوط درختان و تابلو‌های تبلیغاتی، و جابه‌جایی سازه‌های موقت از دیگر خطرات پیش‌رو است.

سازمان هواشناسی توصیه کرد در طول فعالیت این سامانه از سفر‌های غیرضروری، اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر اکیداً خودداری شود.

همچنین بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، اقدام راهداری جهت بازگشایی دهانه پل‌ها، کانال‌ها و برف‌روبی مناطق کوهستانی، پاک‌سازی کانال‌ها و آبرو‌ها توسط شهرداری‌ها، ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی، و مدیریت بهینه مصرف انرژی به‌ویژه برق و گاز تأکید شد.