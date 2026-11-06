به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام رضایی استاد حوزه و دانشگاه در نهمین یادواره شهید مدافع حرم شهید وحید فرهنگی والا به بیان ویژگی‌های شخصیتی شهید وحید فرهنگی والا پرداخت و با اشاره به روحیه ایثار و فداکاری شهید فرهنگی والا خاطرنشان کرد:که شهدا با انتخاب آگاهانه مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی، درس بزرگی از ایمان و پایبندی به آرمان‌های الهی را به جامعه آموختند.

حجت‌الاسلام رضایی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اقتدار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و با تاکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری، از شکست و ناکامی آمریکا در برابر اراده و مقاومت ملت ایران سخن گفت.

شهید وحید فرهنگی والا در ۱۵ آبان سال ۱۳۹۶ در دفاع از حرم آل‌الله در منطقه ادلب سوریه به شهادت رسید و نام خود را در دفتر پر افتخار مدافعان حرم ثبت کرد.

گفتنی است این یادواره با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت آرمان‌های مدافعان حرم برگزار شد.