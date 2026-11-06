رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: سال گذشته با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران، ۲۷ هزار زندانی با جلب رضایت شکات از زندان آزاد شدند؛ آماری که نشان‌دهنده نقش مؤثر این مجموعه در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت افراد به کانون خانواده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام موسوی در خطبه‌های پیش از نمازجمعه امروز، با اشاره به اهمیت حیات اجتماعی در تعالیم اسلام گفت: دین مبین اسلام به‌عنوان دینی جهان‌شمول و جاودانه، برای تمام ابعاد زندگی بشر برنامه جامع و کامل دارد و اگرچه به حیات فردی انسان نیز توجه ویژه‌ای کرده است، اما بخش عمده‌ای از تعالیم آن بر پایه حیات اجتماعی بنا شده است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه شکل‌گیری جامعه به‌طور طبیعی زمینه‌ساز اختلاف در آرا، افکار و عقاید است، افزود: برای جلوگیری از فروپاشی و ازهم‌گسیختگی جامعه، وجود یک ضمانت اجرای قوی ضروری است و دستگاه قضایی و نظام قضاوت در اسلام، ضامن سلامت و استمرار حیات اجتماعی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به اینکه اسلام ضمن پذیرش اختلافات، بر حل‌وفصل آنها از طریق حکمیت و قضاوت تأکید دارد، گفت: در آموزه‌های اسلامی پیش از ورود به مرحله قضاوت، موضوع صلح و سازش مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌که در آیه ۱۰ سوره حجرات، اصلاح میان مؤمنان مورد تأکید قرار گرفته و در روایات اهل‌بیت (ع) نیز احادیث فراوانی درباره اهمیت اصلاح ذات‌البین وجود دارد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به وصیت امیرالمؤمنین علی (ع) به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) افزود: امیرالمؤمنین (ع) در واپسین لحظات عمر مبارک خود، فرزندانشان را به تقوای الهی، نظم در امور و اصلاح ذات‌البین سفارش کردند که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه صلح و سازش در مکتب اسلام است.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به اینکه حتی در روایات، صلح میان دو نفر از آرزو‌های جبرئیل (ع) عنوان شده است، گفت: این آموزه‌ها نشان می‌دهد که ایجاد صلح و سازش میان افراد، از ارزش و ثواب بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اقدامات مرکز حل اختلاف کشور در زمینه تحقق سیاست مردمی‌سازی امور قضایی افزود: این مرکز با تأسی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه، طی سال‌های گذشته منشأ خدمات و برکات فراوانی در زمینه توسعه فرهنگ صلح و سازش بوده است.

حجت‌الاسلام موسوی با ارائه آماری از عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۴ گفت: در سال گذشته با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران، ۲۷ هزار زندانی با جلب رضایت شکات از زندان آزاد شدند؛ آماری که نشان‌دهنده نقش مؤثر این مجموعه در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت افراد به کانون خانواده است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور افزود: همچنین در سال گذشته ۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش این عزیزان و از طریق صلح و سازش به رضایت منجر شد که اقدامی ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه است.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به فعالیت شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران در سراسر کشور، از پایتخت تا دورترین روستا‌ها گفت: این افراد با تلاش خالصانه در مسیر اصلاح ذات‌البین و برقراری صلح میان مردم فعالیت می‌کنند و موفقیت‌های قابل توجهی نیز در این زمینه به دست آمده است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با دعوت از مردم برای مشارکت بیشتر در ترویج فرهنگ صلح و سازش افزود: همان‌گونه که مردم برای بهره‌مندی از فضیلت شب‌های قدر تلاش می‌کنند، می‌توانند با ایجاد صلح و سازش میان افراد و رفع اختلافات، هر روز را به فرصتی برای کسب ثواب و رضایت الهی تبدیل کنند. امروز مجموعه قوه قضاییه با هدایت رئیس قوه قضاییه و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، برای خدمت‌رسانی به مردم به میدان آمده است.