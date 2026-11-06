به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، علیرضا پوررسان گفت: ساعت ۸ صبح امروز، وقوع حریق یک واحد مسکونی در جاده چمخاله شهرستان لنگرود به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش ، دو دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت : بر اساس بررسی‌های کارشناسان اورژانس حاضر در صحنه، دو کودک ۴ و ۶ ساله هنگام آتش سوزی حریق در یکی از اتاق‌های خانه حضور داشتند که کودک ۴ ساله به دلیل خفگی ناشی از استنشاق دود، در محل حادثه جان خود را از دست داد.

علیرضا پوررسان افزود : یک کودک ۶ ساله هم که با شرایط بالینی ناپایدار مواجه بود، پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان منتقل شد.

علت حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.