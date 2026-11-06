سازمان هواشناسی نخستین هشدار سطح قرمز کشور در سال جاری را صادر کرد و هشدار داد؛ شرایط جوی برای پنج استان خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کردستان به شدت مخاطره‌آمیز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سامانه اثرات مخاطره‌آمیزی همچون «بارش شدید باران، رعدوبرق، بارش تگرگ، در نقاط مرتفع بارش برف و وزش باد شدید» به همراه دارد.

سطح هشدار قرمز برای روز شنبه در شمال و نیمه شرقی خوزستان، جنوب و شرق لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و جنوب غرب کردستان متمرکز است.

این شرایط برای یکشنبه در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد انتظار می‌رود.

اثرات مخاطره‌آمیز فعالیت این سامانه شامل «وقوع سیلاب ناگهانی و طغیان رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌های فصلی. آب‌گرفتگی معابر شهری، زیرگذرها، تونل‌ها و مناطق کم‌ارتفاع. تخریب یا آسیب به پل‌ها، ابنیه فنی، راه‌های روستایی و جاده‌های مواصلاتی. خسارت به محصولات کشاورزی، باغات، گلخانه‌ها و واحد‌های دامداری. اختلال در شبکه‌های برق، آب، گاز و مخابرات. اختلال در پرواز‌ها و عملیات فرودگاهی. اختلال در فعالیت عمرانی، عملیات ساختمانی و فعالیت‌های عمرانی» است.

همچنین مخاطرات ناشی از رعدوبرق نظیر احتمال برخورد صاعقه با افراد، دام‌ها، ساختمان‌ها و تأسیسات، آسیب به تجهیزات برقی، مخابراتی و سامانه‌های حساس الکترونیکی نیز انتظار می‌رود.

از دیگر مخاطرات پیش رو بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر، اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر، کاهش دید افقی و احتمال وقوع کولاک در ارتفاعات، لغزندگی جاده‌ها و افزایش احتمال تصادفات و احتمال انسداد محور‌های مواصلاتی و راه‌های روستایی است.

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور همچنین نسبت به مخاطرات ناشی از وزش باد شدید، سقوط درختان، شاخه‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، سقوط یا جابه‌جایی سازه‌های موقت، داربست‌ها و اجسام مستقر در ارتفاع و آسیب به پوشش گلخانه‌ها و سازه‌های سبک کشاورزی، خسارت به شبکه انتقال و توزیع برق و احتمال قطعی برق هشدار داده است.

سازمان هواشناسی کشور توصیه کرده است در دوره فعالیت این سامانه از سفر‌های غیرضروری پرهیز و از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اجتناب شود.

این سازمان همچنین توصیه کرده است از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر خودداری شود و دستگاه‌های اجرایی و امدادی آمادگی مواجهه با شرایط پیش رو را داشته باشند.

در بخشی از هشدار سطح قرمز سازمان هواشناسی عنوان شده است: راهداری نسبت به بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی و آمادگی برای برف‌روبی در مناطق کوهستانی و برف‌گیر اقدام کند. همچنین شهرداری‌ها نیز نسبت به پاک‌سازی کانال‌ها و آبرو‌ها و آمادگی برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر اقدام کنند.

«رعایت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، داربست‌ها و درختان کهنسال و فرسوده و پرهیز از عبور از مسیر‌های سیلابی ضروری است.

همچنین توصیه می‌شود ساکنان مناطق در معرض خطر سیلاب آمادگی لازم را داشته باشند و تمهیدات لازم برای حفاظت از تأسیسات زیربنایی و مدیریت بهینه مصرف انرژی، به‌ویژه برق و گاز، در دستور کار قرار گیرد» بخش دیگری از توصیه سازمان هواشناسی برای مواجهه با سامانه پیش رو است.