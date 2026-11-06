به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در گزارش آماری مسابقات «جام کوچه» هیئت ورزش‌های همگانی خراسان شمالی، تاکنون شهرستان گرمه با کسب ۱۳۳۱ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت. تیم راز و جرگلان با ۱۱۷۳ امتیاز دوم شد و تیم فوتبال خیابانی شیروان با ۹۷۰ امتیاز در رتبه سوم ایستاد.

این مسابقات با هدف توسعه فوتبال خیابانی، ترویج ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و گسترش مشارکت شهروندان در سطح شهرستان‌های استان خراسان شمالی برگزار می‌شود.