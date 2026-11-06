به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز مرادپور با اشاره به هشدار سطح قرمز هواشناسی گفت: فعالیت سامانه بارشی در لرستان از بامداد شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ تشدید می‌شود و تا اواسط وقت یکشنبه ۱۷ آبان ادامه دارد.

وی افزود: منطقه اثر این سامانه، جنوب شرق و مناطقی از جنوب لرستان خواهد بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی لرستان، رگبار شدید باران، رعد و برق، صاعقه، تگرگ و وزش باد شدید لحظه‌ای از جمله مخاطرات این پدیده جوی است.

مرادپور ادامه داد: ایجاد رواناب، آبگرفتگی گسترده معابر، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب خشکه رود‌ها و رودخانه‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی، خطر ریزش کوه و انسداد راه‌های ارتباطی و روستایی نیز قابل پیش‌بینی است.

وی به شهروندان توصیه کرد؛ از سفر‌های غیر ضروری و انجام فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند، در حاشیه مسیلها، رودخانه‌ها و خشکه رود‌ها تردد و توقف نکنند و از جابجایی عشایر و چرای دام نیز اجتناب کنند.

همچنین بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان برای مقابله با اثرات این سامانه بارشی تأکید شده است.

گفتنی است؛ اداره کل هواشناسی لرستان اعلام کرد که این هشدار در صورت تغییر شرایط جوی، به‌روزرسانی خواهد شد.