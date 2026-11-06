مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی از بامداد فردا ۱۶ آبان، برای اغلب مناطق استان هشدار سطح نارنجی و برای مناطق جنوب شرق و جنوب استان هشدار سطح قرمز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز مرادپور از صدور هشدار سطح نارنجی برای اغلب مناطق لرستان و هشدار قرمز برای مناطق جنوب شرق و جنوب استان خبرداد و گفت: فعالیت این سامانه بارشی از بامداد شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در استان تشدید می‌شود و تا اواسط وقت یکشنبه ۱۷ آبان ادامه دارد.

وی افزود: رگبار شدید باران، رعد و برق، صاعقه، تگرگ و وزش باد شدید لحظه‌ای از جمله مخاطرات این پدیده جوی است.

به گفته مدیرکل هواشناسی لرستان، ایجاد رواناب، آبگرفتگی گسترده معابر، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب خشکه رود‌ها و رودخانه‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی، خطر ریزش کوه و انسداد راه‌های ارتباطی و روستایی نیز قابل پیش‌بینی است.

مرادپور به شهروندان توصیه کرد؛ از سفر‌های غیر ضروری و انجام فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کنند، در حاشیه مسیلها، رودخانه‌ها و خشکه رود‌ها تردد و توقف نکنند و از جابجایی عشایر و چرای دام نیز اجتناب کنند.

وی بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان برای مقابله با اثرات این سامانه بارشی تأکید کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان اعلام کرد؛ این هشدار در صورت تغییر شرایط جوی، به‌روزرسانی خواهد شد.