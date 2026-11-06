نماینده ولی‌فقیه در مازندران ضمن یادبود شهدای ۱۳ آبان دانش‌آموزان امروز را پاسداران راه مقاومت و ادامه‌دهندگان مسیر شهدا دانست و بر ضرورت تقویت توان شناختی و معرفتی نسل نوجوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار بااعضا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی ضمن قدردانی از حضور مردم و دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان، تسخیر لانه جاسوسی را نقطه‌ای اثرگذار در شکستن هیمنه آمریکا دانست و گفت: دانش‌آموزان امروز نیز با حفظ روحیه استقامت و میدان‌داری، ادامه‌دهندگان راه شهدای دانش‌آموز هستند.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی با تاکید بر ضرورت تقویت بینش و آگاهی نسل نوجوان، خواستار توجه بیشتر دانش‌آموزان به رشد معرفتی، شناختی و تقویت قدرت تحلیل در برابر جریان‌های فکری و فرهنگی شد.

او با اشاره به اهمیت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی در تربیت نسل نوجوان، بر تداوم فعالیت‌های تربیتی و معرفتی تاکید کرد.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی همچنین پیشنهاد افزایش برنامه‌های شبانه دانش‌آموزی در تجمعات مردمی از یک شب به سه شب را مطرح کرد و با اشاره به توجه ویژه امام شهید به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، بر اهمیت جایگاه و نقش این تشکل در فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی نسل نوجوان را مهم دانست

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مازندران هم، با اعلام فعالیت این اتحادیه در هزار و ۴۰ مدرسه استان گفت: این استان در رتبه‌بندی کشوری جایگاه نخست را به دست آورده است

محمد کاویانی افزود: طرح مدرسه انقلاب با هدف آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ انقلاب اسلامی و بازخوانی رویداد‌ها و آرمان‌های آن، در قالب نمایشگاه‌های دانش‌آموزی در ۷۰۰ مدرسه استان برپا شده است.

او همچنین از اجرای طرح همکلاسی آسمانی با محوریت مطالعه و شناخت زندگی شهدا خبر داد و گفت: این طرح تلاش می‌کند دانش‌آموزان را با سبک زندگی، اندیشه‌ها و مسیر زندگی شهدا آشنا کند.

کاویانی تاکید کرد: رویکرد اتحادیه، تقویت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تبدیل مدرسه به بستری برای خلاقیت، مشارکت و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان است.