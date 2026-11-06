سومین دوره رزمایش مشترک ضدتروریستی ارتش‌های پاکستان و تاجیکستان با عنوان دوستی-۳ در مدرسه عملیات ویژه ارتش پاکستان در منطقه چرات ایالت خیبرپختونخوا با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این رزمایش با هدف تقویت همکاری‌های نظامی و امنیتی دو کشور و افزایش توان عملیاتی نیرو‌های شرکت کننده در مقابله با تهدیدات تروریستی برگزار شد.

تبادل تجربیات عملیاتی، بازنگری و بهبود تاکتیک‌ها و دستورالعمل‌های نظامی و ارتقای مهارت‌های رزمی از طریق آموزش مشترک و انتقال تجربیات، از محور‌های اصلی این تمرین نظامی بود.

در جریان این تمرین، نیرو‌های نظامی دو کشور با بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر، مهارت‌های تخصصی خود را در زمینه عملیات ضدتروریستی ارتقا دادند و هماهنگی عملیاتی میان یگان‌های شرکت کننده را تقویت کردند.

برگزاری این رزمایش در ادامه همکاری‌های نظامی دو کشور صورت می‌گیرد. در دوره پیشین این رزمایش، موسوم به «دوستی-۲»، که از ۴ تا ۹ اوت ۲۰۲۵ در پایگاه نظامی فخرآباد تاجیکستان برگزار شد، دو تیم رزمی از گردان کماندویی سبک ارتش پاکستان و چهار تیم رزمی از نیرو‌های ویژه ارتش تاجیکستان حضور داشتند.

در آن دوره حدود ۱۰۰ نیروی نظامی از دو کشور مشارکت کردند و تمرین‌هایی با محوریت عملیات نیرو‌های ویژه، مقابله با تروریسم و فعالیت در مناطق کوهستانی انجام شد.

رزمایش «دوستی-۳» بیانگر ادامه همکاری‌های دفاعی و نظامی اسلام آباد و دوشنبه و عزم دو کشور برای گسترش هماهنگی‌های امنیتی، تبادل دانش نظامی و تقویت توان مشترک در مقابله با تهدیدات تروریستی است.