رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: پرونده حمله دشمن آمریکایی به مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک با همه اسناد و مدارک جنایت جنگی آمریکا به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی افزود: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل که بدون هیچ اقدام نظامی علیه دیگران، مورد تهاجم قرار گرفته، حق دارد این تجاوز غیرقانونی را در مراجع قضایی بین‌المللی پیگیری کند.

وی با بیان اینکه، پیگیری موضوع تجاوز غیرقانونی به خاک کشورمان و متعاقب آن به شهادت رسیدن کودکان، زنان و مردان بیگناه، اولویت اصلی ما در این پرونده است، گفت: بر این اساس به محض وقوع این جنایت، روند تحقیقات از سوی مسئولان قضایی استان، مقامات قضایی محلی و ضابطین در دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با کمک کارشناسان نظامی آغاز شد.

قهرمانی افزود: همه مستندات از جمله اظهارات اولیای دم شهدا، جانبازان، آسیب دیدگان و شهود، گواهی‌های پزشکی قانونی، تصاویر بقایای پیکر‌ها و شواهد به‌دست‌آمده از موشک‌های به‌کاررفته، تکمیل و برای رسیدگی متمرکز به دادسرای امور انقلاب تهران ارسال شده است.

وی با تأکید بر اینکه در پرونده‌های جنایت جنگی، دفاعیات بلاوجهی مانند «عدم اطلاع فرمانده» از نظر حقوقی مسموع نیست، گفت: فرماندهان نظامی، حتی در صورت عدم صدور دستور مستقیم، نسبت به اقدامات زیردستان خود دارای مسئولیت کیفری هستند.

بیشتربخوانید:حال عمومی مجروحان حمله پهپادی سیریک خوب است

وی همچنین به عاملان این جنایات هشدار داد که تاریخ ثابت کرده، هیچ جنایتکاری از مجازات مصون نخواهد ماند و بدون تردید، آمرین، عاملین و شرکا و معاونین این جنایت دیر یا زود در پیشگاه قانون و در برابر دیدگان جهانیان پاسخگوی اعمال جنایتکارانه شان خواهند بود.