رقابت‌های رنکینگ بدمینتون زیر ۱۵ سال کشور با حضور حدود ۱۲۰ ورزشکار از ۲۰ استان برای شناسایی استعداد‌های برتر و ارزیابی مدعیان حضور در رقابت‌های ملی و انتخابی تیم ملی به میزبانی قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابت‌های رنکینگ بدمینتون زیر ۱۵ سال کشور از روز سه‌شنبه با برگزاری دیدار‌های جدول مقدماتی آغاز شد و در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه با حضور برترین ورزشکاران در جدول اصلی ادامه یافت.

در جریان این مسابقات، ۱۹۳ دیدار برگزار شد و بدمینتون‌بازان نوجوان در بخش‌های مختلف به مصاف یکدیگر رفتند تا توانایی‌های فنی، سرعت عمل، دقت و آمادگی جسمانی خود را به نمایش بگذارند.

حاضران در این رقابت‌ها، سطح فنی مسابقات را مطلوب ارزیابی کردند و حضور بازیکنان مستعد و مطرح رده سنی زیر ۱۵ سال را از ویژگی‌های این دوره دانستند.

سر داور مسابقات رنکینگ زیر ۱۵ سال کشور با اشاره به برگزاری ۱۹۳ دیدار در این رقابت‌ها گفت: این مسابقات از روز سه‌شنبه با جدول مقدماتی آغاز شد و پس از برگزاری دیدار‌های جدول اصلی، رقابت‌ها به مرحله نیمه‌نهایی رسید و قهرمانان بخش‌های مختلف مشخص شدند.

علیرضا کمالی افزود: نتایج این مسابقات در رده‌بندی بازیکنان و شناسایی استعداد‌های برتر برای حضور در مراحل بعدی انتخابی و اعزام به رقابت‌های ملی و بین‌المللی مؤثر است.

تیم قم نیز در این دوره عملکرد قابل قبولی داشت و با راهیابی یکی از بازیکنان به مرحله نیمه‌نهایی بخش دونفره و حضور سه ورزشکار در مرحله یک‌چهارم نهایی، توانمندی خود را در رده‌های پایه به نمایش گذاشت.

مسابقات رنکینگ بدمینتون زیر ۱۵ سال کشور در قم، علاوه بر ایجاد فرصت رقابت و تجربه‌اندوزی برای نوجوانان، زمینه‌ای برای شناسایی چهره‌های آینده این رشته ورزشی فراهم کرد.