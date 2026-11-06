مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار اعلام کرد: با توجه به پیشرفت سرشماری در دو حوزه مجازی و مراجعات میدانی، از روز شنبه ۱۶ آبان نیز تماس‌های تلفنی برخی مراکز با مشمولان سرشماری آغاز خواهد شد.

مریم پوررضا احمد مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار در گفت و گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، با تأکید بر محدود بودن فرصت پیش‌رو، از مردم خواست تا در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کرده و این کار را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

وی افزود: تاریخ دقیق پایان مهلت تکمیل اینترنتی اطلاعات، متعاقباً از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در خصوص نحوه پشتیبانی و پاسخ‌گویی به مشکلات احتمالی شهروندان خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه مشکل یا نیاز به راهنمایی، ستاد سرشماری و مرکز پاسخ‌گویی در استان‌ها آماده رفع مشکلات و ارائه کمک‌های لازم به هم‌وطنان هستند.

پوررضا احمد همچنین از پیگیری‌های تلفنی مرکز آمار خبر داد و تصریح کرد: از روز شنبه ممکن است در برخی استان‌ها تماس‌هایی از سوی حوزه‌های ستادی و مرکز آمار ایران با برخی از شهروندان گرفته شود تا موضوعاتی نظیر دریافت پیامک یا مشکلات ورود به سایت مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مردم نگران این تماس‌ها نباشند، یادآور شد که این اقدام با اطلاع‌رسانی مجدد و در راستای پیگیری‌های مرکز آمار انجام می‌شود.