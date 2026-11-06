بانوان تیم دو و میدانی چادرملوی اردکان در روز دوم مرحله پایانی لیگ دو و میدانی باشگاه‌های کشور در رده سنی جوانان، با کسب چندین عنوان قهرمانی و نایب‌قهرمانی خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در رقابت‌های روز دوم مرحله پایانی لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور، پریا پرویزپور در ماده ۴۰۰ متر با مانع به مقام نخست رسید و با ثبت رکورد باشگاهی جدید، نام خود را در تاریخ این ماده به ثبت رساند. همچنین مائده شه‌پری در ماده ۳۰۰۰ متر و مبینا مصطفوی در ماده پرتاب نیزه، عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

در ماده هفت‌گانه نیز ساجده سرافراز با کسب ۳۶۴۴ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و ثنا شهشهانی با ۳۴۸۳ امتیاز به مقام دوم دست یافت.

در بخش رقابت‌های سرعت، روشن رزمی در ماده ۲۰۰ متر نایب‌قهرمان شد و تیم امدادی ۴ در ۱۰۰ متر چادرملوی اردکان متشکل از فاطیما بهرامی، روشن رزمی، آیناز نیازمند و سارا ملا‌معصومی با عملکردی درخشان به مقام نخست رسید.

همچنین رها احمدی در ماده ۳۰۰۰ متر و نازنین علی‌کرمی در پرتاب نیزه، عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کردند. فاطیما بهرامی نیز در ماده ۴۰۰ متر با مانع در جایگاه چهارم قرار گرفت.

این نتایج در حالی به دست آمد که بانوان جوان چادرملوی اردکان با نمایش توانمندی و آمادگی مطلوب، سهم قابل توجهی از سکو‌های برتر روز دوم مرحله پایانی لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور را به خود اختصاص دادند.