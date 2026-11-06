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روایت شیرین تولد سه دختر پس از ۱۶ سال چشمانتظاری و توصیههای کارشناسان درباره جوانی جمعیت را این هفته در بسته خبری «نسل فردا» ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این قسمت از بسته خبری نسل فردا، تصویری از قدم نورسیدهای در شاهرود، در کنار توصیههای پزشکان و کارشناسان حوزه جوانی جمعیت درباره مسائل پزشکی، سلامت مادر و کودک و ابعاد روانشناختی فرزندآوری، در این بسته گنجانده شده است.
در بخش گزارش این بسته، خبرنگار ما به خانه خانوادهای در سمنان رفته است که پس از ۱۶ سال چشمانتظاری و طی مراحل درمان، صاحب سه دختر شدهاند؛ روایتی از امید، صبر و همراهی اعضای خانواده در مراقبت از سه نوزاد.
بسته خبری «نسل فردا» با هدف روایت تجربهها، اطلاعرسانی و افزایش آگاهی درباره طرح جوانی جمعیت تهیه شده است.