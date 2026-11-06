به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این قسمت از بسته خبری نسل فردا، تصویری از قدم نورسیده‌ای در شاهرود، در کنار توصیه‌های پزشکان و کارشناسان حوزه جوانی جمعیت درباره مسائل پزشکی، سلامت مادر و کودک و ابعاد روان‌شناختی فرزندآوری، در این بسته گنجانده شده است.

در بخش گزارش این بسته، خبرنگار ما به خانه خانواده‌ای در سمنان رفته است که پس از ۱۶ سال چشم‌انتظاری و طی مراحل درمان، صاحب سه دختر شده‌اند؛ روایتی از امید، صبر و همراهی اعضای خانواده در مراقبت از سه نوزاد.



بسته خبری «نسل فردا» با هدف روایت تجربه‌ها، اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی درباره طرح جوانی جمعیت تهیه شده است.