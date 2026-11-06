به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ با این تصمیم که از ششم نوامبر ۲۰۲۶ اجرایی شده است، قیمت بنزین به ۳۵۲ روپیه (معادل تقریبی ۳۱۶ هزار تومان) در هر لیتر رسیده است و این کاهش در ادامه روند نزولی قیمت سوخت در پاکستان طی روز‌های اخیر صورت گرفته است؛ به طوری که بهای هر لیتر بنزین در فاصله ۳۰ اکتبر تا ششم نوامبر در مجموع ۲۵ روپیه و قیمت گازوئیل نیز ۱۸ روپیه کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های منتشر شده از قیمت سوخت در پاکستان بهای بنزین در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ حدود ۳۷۷ روپیه هر لیتر بود، به این ترتیب کاهش قیمت‌ها طی یک هفته به ترتیب حدود ۶.۷ درصد برای بنزین و ۴.۶ درصد برای گازوئیل بوده است، این چهارمین مرحله متوالی کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی در پاکستان به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش روزنامه «داون»، دولت پاکستان از ماه ژوئیه امسال، تعیین قیمت سوخت را با توجه به نوسانات بازار‌های بین المللی به صورت روزانه به سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز (اوگرا) واگذار کرده است.

همزمان با این تحولات بازار جهانی نفت نیز طی هفته جاری با کاهش قابل توجه قیمت‌ها رو‌به‌رو بوده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد بهای نفت خام برنت در مسیر ثبت افت هفتگی حدود ۱۲ درصدی و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در مسیر کاهش ۱۲.۱ درصدی قرار گرفته است، بر اساس این گزارش افزایش انتظارات درباره کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال حرکت به سمت کاهش درگیری‌های منطقه‌ای، از عوامل اصلی افت قیمت نفت در بازار‌های جهانی بوده است؛ هر چند نگرانی‌ها درباره امنیت انتقال نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شده است.

کاهش همزمان بهای نفت در بازار‌های جهانی و قیمت فرآورده‌های نفتی در پاکستان از تاثیرپذیری بازار سوخت این کشور از تحولات بازار انرژی حکایت دارد.

با این حال، میزان انتقال کاهش قیمت جهانی نفت به مصرف کنندگان پاکستانی به عواملی همچون نرخ ارز، مالیات ها، عوارض و سازوکار تعیین قیمت داخلی نیز بستگی دارد.