با پیگیری اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مجمع مشورتی نظام مسائل استان، طرح تعیین تکلیف اسناد مالکیت تفکیکی و اعیانی ۱۶ هزار واحد مسکن مهر وارد مرحله عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی، با اشاره به سابقه چندین‌ساله این مشکل گفت: اداره کل ثبت استان از حدود دو سال گذشته با تدوین طرح جامع حل مسئله و برگزاری نشست‌های تخصصی، پیگیری‌های مستمری را برای رفع موانع حقوقی و اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط انجام داده است.

محمدرضا ابراهیمی افزود: با توجه به انجام هماهنگی‌های لازم، مقرر شد مجمع مشورتی نظام مسائل استان ظرف یک هفته آینده با حضور میدانی در شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکن مهر، ضمن تبیین موضوع برای مالکان، نسبت به دریافت مدارک و مستندات و تشکیل پرونده‌های ثبتی اقدام کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: تعیین تکلیف اسناد مالکیت این واحدها، گامی مهم در تثبیت حقوق مالکانه شهروندان، پیشگیری از اختلافات حقوقی و اجرای اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و این اداره کل پیگیری موضوع را تا حصول نتیجه نهایی ادامه می‌دهد