مردم مهدیشهر سمنان در دویست‌وچهل‌ونهمین شب حماسه اقتدار، از پیکر شش شهید گمنام استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ هم‌زمان با دویست‌وچهل‌ونهمین شب حماسه اقتدار مردم ولایت‌مدار مهدیشهر سمنان در مراسم استقبال از پیکر شش شهید گمنام، با حضور در فضایی آکنده از شور و ارادت، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با ادای احترام به مقام شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهدا، بر پایبندی خود به ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.