به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در مازندران گفت: عملیات برداشت محصول برنج رتون در استان به طور کامل به پایان رسیده است.

هادی باقری با اشاره به روند فعلی کشت‌های برنج در استان افزود: هم‌زمان با اتمام برداشت رتون، عملیات برداشت برنج نشای دوباره نیز با سرعت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود برداشت کشت دوم تا هفته آینده تکمیل شود.

وی در ادامه به چشم‌انداز تولید محصولات برنج در این سال اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود از این محصول، ۴۰۰ هزار تن شلتوک و ۲۰۰ هزار تن برنج سفید در استان مازندران برداشت شود.

وی خاطرنشان کرد: شالیکاران بعد از برداشت برنج رتون از آتش زدن کاه و کلش در مزارع پرهیز کنند. بیش از ۲۳۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان زیر کشت برنج رفت که از این میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شلتوک برداشت شد.