به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مجتبی لطفی، معاون فرهنگی هنری سپاه استان سمنان گفت: در این دوره از مسابقات، ۲۴ گروه در سه بخش خانوادگی، خواهران و برادران طی سه روز با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی هدف از برگزاری این رویداد را آموزش، تمرین، افزایش مهارت‌ها و ارتقای سطح آمادگی شرکت‌کنندگان عنوان کرد و افزود: سه تیم برتر این دوره به رقابت‌های کشوری راه پیدا می‌کنند.

این رویداد سه‌روزه با هدف تقویت مهارت‌های فردی و گروهی، افزایش آمادگی و توسعه مشارکت اجتماعی خانواده‌ها برگزار می‌شود.