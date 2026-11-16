بررسی لاشه یک قلاده یوزپلنگ نر و شناخته‌شده زیستگاه‌های توران شاهرود نشان میدهد مرگ این حیوان طبیعی و بر اثر سن زیاد بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از احتمال مرگ طبیعی 《 فقه》 یوزپلنگ شناخته شده توران به علت سن بیش از ۱۰ سال است، هر چند دلیل قطعی مرگ او پس از انجام بررسی‌های تخصصی اعلام خواهد شد.

سعید یوسف‌پور افزود: بررسی‌های اولیه لاشه یوزپلنگ «فقه»، از ساییدگی شدید دندان‌ها و ناخن‌های این یوزپلنگ حکایت دارد و هیچ نشانه‌ای از جراحت یا درگیری روی بدن مشاهده نشده است.

به گفته وی، مجموعه این شواهد احتمال طبیعی «فقه» را تقویت می‌کند، اما علت قطعی مرگ پس از بررسی‌های ویژه و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

یوزپلنگ «فقه» اولین بار سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یک یوزپلنگ بالغ و قلمروطلب مشاهده شد. نتایج نشان می‌دهد این یوزپلنگ هنگام مرگ بیش از ۱۰ سال است.

مرگ «فقه» بار دیگر مهم حفاظت یکپارچه از زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی را برجسته می‌کند. گونه‌ای ارزشمند که برای بقا به پهنه‌های وسیع، مسیر‌های امن ترد و زیستگاه‌های پیوسته نیاز دارد.