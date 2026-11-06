زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در ساعات ابتدایی صبح جمعه، شهر تیتکانلو در خراسان شمالی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۰۲:۳۰:۰۹ بامداد جمعه در حوالی مرز استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی و در نزدیکی تیتکانلوی شهرستان فاروج رخ داد.

بر اساس این گزارش، این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۸.۳۴ و عرض جغرافیایی ۳۷.۲۸ و در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

تاکنون از خسارات احتمالی گزارشی مخابره نشده است و نزدیک‌ترین شهرها به نقطه مرکزی زلزله ۴ کیلومتری تیتکانلو (خراسان شمالی) ۱۱ کیلومتری فاروج (خراسان شمالی) ۲۵ کیلومتری قوچان (خراسان رضوی) و نزدیکترین مراکز استان نیز ۹۱ کیلومتری بجنورد ۱۵۴ کیلومتری مشهد می باشد .