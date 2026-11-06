برنامه‌های باغ کتاب تهران، آغاز ثبت‌نام کاغذ با نرخ ارز مبادله‌ای و برنامه‌های سی‌وچهارمین هفته کتاب مهمترین خبر‌های حوزه نشر در هفته‌ای که گذشت بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این رویداد‌ها از توزیع تا تولید کتاب از پویایی در حوزه نشر خبر می دهد.

برنامه باغ کتاب تهران

هم‌زمان با ایام فاطمیه نیز بیش از ۳۰ عنوان کتاب با موضوع زندگی و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، در قالب میز کتاب‌های فاطمی، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

برنامه رادیویی باغ دانایی در باغ کتاب

برنامه رادیویی «باغ دانایی» هر روز ساعت ۱۷ از باغ کتاب تهران روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.

نوجوانان علاقه‌مند می‌توانند از شنبه تا چهارشنبه، با حضور در باغ کتاب، در این برنامه رادیویی شرکت کنند.

آغاز ثبت‌نام ناشران برای دریافت کاغذ با نرخ ارز مبادله‌ای

ثبت‌نام ناشران برای دریافت کاغذ با نرخ ارز مبادله‌ای آغاز شد.

ناشران متقاضی می‌توانند با مراجعه به سامانه paperds.ir، میزان نیاز و درخواست خود را برای دریافت کاغذ ثبت کنند.

این طرح با هدف حمایت از فعالان صنعت نشر و تأمین نیاز کاغذی ناشران اجرا می‌شود.

برنامه‌های هفته کتاب

با نزدیک شدن به سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی به‌تدریج برنامه‌های خود را برای این رویداد اعلام می‌کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این هفته ۳۴ کتابخانه سیار افتتاح می‌کند و از برگزیدگان جایزه ملی همخوان نیز تجلیل خواهد کرد.

دیگر نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در حال اعلام برنامه‌های خود برای برگزاری این رویداد فرهنگی هستند.

دو کتاب تازه برای پاسخ به پرسش‌های نوجوانان درباره نماز

مجموعه دو جلدی «گروهک دختران ضد نماز» و «جوخه پسران مدافع نماز» نوشته فاطمه دولتی منتشر شد.

این دو کتاب با بهره‌گیری از روایت داستانی، به دغدغه‌ها و پرسش‌های نوجوانان درباره نماز می‌پردازند و تلاش می‌کنند مفاهیم و اهمیت این فریضه را با زبانی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان بیان کنند.

«عملیات لوتوس» رونمایی شد

کتاب «عملیات لوتوس» که مخاطبان نوجوان را به سال‌های پرالتهاب انقلاب اسلامی و ماجرای تسخیر سفارت آمریکا می‌برد، رونمایی شد.

این اثر با روایتی داستانی، به بخش‌هایی از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی می‌پردازد که کمتر در روایت‌های عمومی و تاریخی بازگو شده‌اند.