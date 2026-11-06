مدیریت منابع مالی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، محور نشست شهرداران استان سمنان در گرمسار بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان، در این نشست بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع مالی شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای طرح‌های عمرانی و شهری باید بر اساس نیازسنجی دقیق و با برنامه‌ریزی انجام شود.

محمدجواد کولیوند با اشاره به ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام افزود: اولویت شهرداری‌ها در نیمه دوم سال باید تکمیل پروژه‌هایی باشد که در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه شهرها نقش دارند.

فرج‌الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان نیز با اشاره به تحقق ۴۳ درصدی بودجه شهرداری‌های استان در شش‌ماهه نخست سال گفت: شهرداری‌ها باید در نیمه دوم سال با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، منابع مالی خود را در مسیر توسعه و نیازهای شهری هزینه کنند.

وی جذب سرمایه‌گذار را یکی از ضرورت‌های مدیریت شهری دانست و افزود: ایجاد واحدهای تخصصی جذب سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها می‌تواند زمینه مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی را فراهم کند.

جعفر پرج، شهردار گرمسار نیز هدف از برگزاری این نشست را برنامه‌ریزی در حوزه‌های مالی و عمرانی شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: شهرداران شهرهای مختلف استان در این نشست، برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره مدیریت منابع مالی، توسعه شهری و جذب سرمایه‌گذار مطرح کردند.

همچنین عملیات اجرایی نخستین بازار میوه و تره‌بار شهرداری گرمساربا هدف توسعه خدمات شهری و رفاه شهروندان آغاز شد؛ مساحت این طرح حدود ۶۰۰ مترمربع است و با مشارکت بخش خصوصی طی مدت ۲۴ ماه اجرا و تکمیل خواهد شد.