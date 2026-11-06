در پی تیراندازی یک فرد ناشناس به سوی ماموران پلیس در شهر لیک‌وود ایالت کلرادو آمریکا، یک مامور پلیس کشته و سه مامور دیگر زخمی شدند. فرد مهاجم نیز در جریان درگیری مسلحانه با پلیس هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در جریان تیراندازی شامگاه پنجشنبه در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در شهر لیک‌وود، واقع در حومه دنور در ایالت کلرادو، یک مامور پلیس کشته و سه مامور دیگر زخمی شدند.

بر اساس اعلام پلیس لیک‌وود، ماموران حدود ساعت ۱۸:۳۰ پنجشنبه به دنبال دریافت گزارشی درباره حضور فردی مشکوک در نزدیکی تقاطع خیابان کولفکس و بلوار وادزورث به محل اعزام شدند. ماموران در آنجا با مظنونی روبه‌رو شدند که قصد سوار شدن به یک اتوبوس را داشت.

جان رومرو، سخنگوی اداره پلیس لیک‌وود، در نشست خبری اعلام کرد این فرد تنها چند ثانیه پس از نزدیک شدن ماموران، به سوی آنها تیراندازی کرد و چهار مامور پلیس هدف گلوله قرار گرفتند.

وی با اعلام خبر جان باختن یکی از ماموران گفت: «با تاسف فراوان اعلام می‌کنیم یکی از ماموران بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.»

به گفته رومرو، مظنون نیز در جریان تبادل آتش با ماموران هدف گلوله قرار گرفت و در محل حادثه جان باخت. همچنین یک شهروند غیرنظامی در این تیراندازی زخمی و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد.

مقام‌های پلیس تاکنون جزئیات بیشتری درباره شدت جراحات سه مامور زخمی و وضعیت جسمانی آنها منتشر نکرده‌اند.