فرماندار فیروزکوه با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی، دستور آماده‌باش کامل تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و لغو مرخصی مدیران را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زمانی‌نژاد، با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی از امروز تا پایان روز سه‌شنبه، بر ضرورت آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی شهرستان برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیشگیری و آمادگی به‌موقع نقش مهمی در کاهش خسارات و صیانت از جان و مال شهروندان دارد، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی باید در این مدت در آماده‌باش کامل باشند و تجهیزات، امکانات و نیرو‌های عملیاتی خود را برای ارائه خدمات فوری و مدیریت حوادث احتمالی در وضعیت آمادگی قرار دهند.

فرماندار فیروزکوه همچنین از لغو مرخصی مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان تا پایان مدت هشدار خبر داد و تأکید کرد: حضور حداقل یک‌سوم عوامل امدادی در محل کار و آماده‌باش سایر نیرو‌ها برای حضور و اقدام فوری در شرایط اضطراری ضروری است.

زمانی‌نژاد از شهروندان، مسافران و گردشگران خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، هشدار‌های دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند و از تردد و حضور غیرضروری در مناطق پرخطر، حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.