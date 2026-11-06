به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی امیری راد فرماندار مراغه گفت:همایش تخصصی فرش ابریشم مراغه با هدف احیای این هنر صنعت، ثبت ملی آن و معرفی مراغه به عنوان شهر ملی فرش برگزار شد.

امیری راد افزود:در یک روز برگزاری این همایش مشکلات این بخش شامل بیمه کارگران، گرانی مواد اولیه، صادرات این هنر صنعت، گردشگری فرش و ثبت ملی آن بررسی شد.

وی اضافه کرد: مراغه در تولید فرش تمام ابریشم در کشور پیشتاز است و در سال‌های اخیر به خاطر مشکلات بخش صادرات بافت آن کاهش یافته است.

فرماندار مراغه گفت:در سال‌های نه چندان دور سالانه در مراغه بیش از ۵۶ هزار مترمربع فرش ابریشم تولید می‌شد که این میزان در زمان حاضر به حدود ۳۰ هزار متر مربع کاهش یافته است.

وی گفت: با وجود همه مشکلات همچنان مراغه از بزرگترین تولید کننده فرش دستباف ابریشم در کشور است.

علی سلیمانی رئیس اداره فرش صمت آذربایجان شرقی نیز گفت: فرش دستباف مراغه گذشته درخشانی دارد و یکی از ریز بافت‌ترین فرش‌های کشور در این شهر بافته می‌شود.

سلیمانی خاطرنشان کرد: دست بافته‌های هنرمندان مراغه به خاطر طرح، نقشه و بافت ارزش ثبت ملی را دارد و این همایش برای مستند سازی معرفی مراغه به عنوان شهر ملی فرش برگزار شد.

وی افزود: بافت فرش در مراغه برای بیش از ۱۵ هزار نفر در بخش‌های رنگرزی، نقشه کشی، بافت و صادرات شغل ایجاد کرده است.

بهنام رحیم زاده معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز گفت: فرش مراغه شهرت جهانی دارد و ثبت ملی و اعلام این شهر به عنوان شهر ملی فرش موجب احیای دوباره این هنر صنعت خواهد شد.