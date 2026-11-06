به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی کرمی گفت: فعالیت سامانه بارشی در روز‌های شنبه و یکشنبه تمام مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: بارش شدید باران، بارش برف در ارتفاعات و همچنین رعدو برق و وزش باد شدید از مخاطرات این سامانه است که احتمال سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده‌ای را به دنبال دارد.

کرمی از مردم خواست از سفر‌های غیرضروری و حضور در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.