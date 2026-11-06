به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جواد حیدری، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از اعمال محدودیت‌های مرحله‌ای برای ناوگان اتوبوسی برون‌شهری فاقد سامانه موقعیت‌یاب (GPS) استان همرمان با سراسر کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ صدور معاینه فنی برای اتوبوس‌های فاقد GPS متوقف می‌شود و از ۱۵ آبان‌ماه نیز صدور مجوز سفر‌های دربستی و اسناد حمل دربستی برای این ناوگان ممنوع خواهد بود.

حیدری افزود: از اول آذرماه ۱۴۰۵ تردد و صدور هرگونه سند حمل برای اتوبوس‌های فاقد سامانه موقعیت‌یاب ممنوع می‌شود.

وی تأکید کرد: اطلاعات سامانه GPS باید با سکوی هوشمند سازمان راهداری تبادل شود و مالکان ناوگان برای نصب سامانه باید به شرکت‌های پایشگر مجاز معرفی‌شده از سوی اداره‌کل راهداری و تشکل‌های صنفی بخش مسافر مراجعه کنند.