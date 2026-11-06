به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان اندیکا، با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید و در راستای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی و حفظ سلامت دانش‌آموزان، فعالیت تمامی مراکز آموزشی شهرستان اندیکا در دو نوبت صبح و عصر روز شنبه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی مراکز آموزشی در روز شنبه به‌صورت غیرحضوری (دورکاری) فعالیت خواهند کرد.

پیش از این روابط عمومی فرمانداری شهرستان‌های ایذه و باغملک از غیرحضوری شدن مدارس و مراکز آموزشی این شهرستان‌ها خبر داده بودند.

اداره کل هواشناسی خوزستان دیروز با صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های شدید اعلام کرد شدت فعالیت این سامانه در مناطق شمال شرق استان خواهد بود.