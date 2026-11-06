«علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که هدف دولت این کشور، افزایش تولید نفت به ۱۰ میلیون بشکه در روز و رفع تمامی موانع بر سر راه این پروژه حامی توسعه و تثبیت جایگاه عراق در تأمین انرژی جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «علی الزیدی» در دیدار با نمایندگان ائتلاف شرکت‌های مشارکت‌کننده در پروژه خطوط لوله انتقال نفت خام عراق به بنادر واقع در دریای مدیترانه و دریای سرخ، تأکید کرد که دولت عراق در سایه اهداف و با وجود دشواری‌ها و چالش‌ها، سیاست در‌های باز را در تعامل با شرکت‌های خارجی برای غلبه بر موانع و بروکراسی اتخاذ کرده است.

وی تصریح کرد: هدف دولت، افزایش تولید نفت به ۱۰ میلیون بشکه در روز و رفع تمامی موانع بر سر راه این پروژه حامی توسعه و تثبیت جایگاه عراق در تأمین انرژی جهان است.

نخست‌وزیر عراق افزود که بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه این بخش بازتابی مثبت و مستقیم بر زندگی شهروندان خواهد داشت و بر تعیین قیمت‌های واقعی متناسب با هزینه‌های تولید و کیفیت ارائه‌شده تأکید کرد.

الزیدی همچنین گفت: مشارکت با شرکت‌های آمریکایی و چندملتی پیامد‌های مثبت و مهمی به همراه دارد و آمریکا و شرکت‌های آمریکایی حامی تقویت شراکت اقتصادی با عراق هستند.

وی در پایان بر اهمیت حفظ حاکمیت و ثبات عراق و لزوم اقدام مشترک برای تقویت منافع متقابل تأکید کرد.

عراق در تلاش است با اجرای پروژه‌های راهبردی برای اتصال میدان‌های نفتی خود به بنادر دریای مدیترانه و دریای سرخ، مبادی صادرات نفت خام خود را متنوع کرده و وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهد.

این طرح در مجموع بر دو مسیر تمرکز دارد؛ نخست خط لوله بصره - بانیاس (به سمت دریای مدیترانه) که میدان‌های جنوبی، استان بصره و کرکوک را به بندر بانیاس در ساحل سوریه و از آن طریق به ترکیه/مدیترانه متصل می‌کند، و دوم خط لوله عراق و عربستان (IPSA) به سمت دریای سرخ که به طول حدود ۱۵۶۸ کیلومتر از میدان الزبیر در بصره از طریق خاک عربستان تا بندر المعجز/ینبع در دریای سرخ امتداد می‌یابد.