عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت: تحولات انتخاباتی آمریکا یک شکست راهبردی برای اشغالگران است. تعدادی از نامزد‌ها به طور آشکار از ملت فلسطین و حقوق مشروع آن حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «باسم نعیم» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت تحولات انتخاباتی اخیر در آمریکا و پیروزی گسترده یک جریان انتخاباتی بر رقیب خود، در کشوری با ساختار دموکراتیک ریشه‌دار امری غیرمعمول نیست، اما تحول مهم‌تر، تغییر اساسی در مواضع شماری از نامزد‌ها نسبت به اشغالگران و لابی صهیونیستی است.

نعیم در گفتگویی مطبوعاتی اعلام کرد: تعدادی از نامزد‌ها به طور آشکار از ملت فلسطین و حقوق مشروع آن حمایت کرده و نسل‌کشی در نوار غزه را محکوم کرده‌اند. تنها چند سال پیش، اتخاذ چنین مواضعی می‌توانست آینده سیاسی هر نامزدی را به شدت به خطر بیندازد و حتی او را در معرض پیگرد، اتهام یهودستیزی یا حمایت از تروریسم قرار دهد؛ اما اکنون ورود چنین مواضعی به متن رقابت‌های انتخاباتی، نشانه تحولی قابل توجه در صحنه سیاسی آمریکا است.

عضو دفتر سیاسی حماس افزود این تغییر همزمان با تحولاتی در داخل حزب دموکرات رخ داده است؛ از جمله پیروزی نامزد‌هایی نزدیک به جریان‌های چپ سوسیالیستی و چپ رادیکال و در مقابل، شکست برخی چهره‌های وابسته به نخبگان سنتی حزب.

به گفته نعیم، این نخبگان سنتی بخش مهمی از ساختار‌های تثبیت شده قدرت و سیاست خارجی آمریکا؛ به ویژه در زمینه حمایت مطلق از اشغالگران را تشکیل داده‌اند.

وی تاکید کرد که این تحولات می‌تواند فضای مانور رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیستی را محدود کند.

او با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین پایه‌های تداوم حیات این رژیم، یعنی حمایت آمریکا، با سرعت در حال فرسایش است، در عین حال گفت: حماس این تحولات را به معنای دستیابی فوری به نتایج سیاسی نمی‌داند و ممکن است پیامد‌های این زلزله انتخاباتی برای تبدیل شدن به تصمیمات عملی، از جمله کنار رفتن پوشش و مصونیت سیاسی آمریکا از رژیم صهیونیستی و گشوده شدن مسیری جدید در منطقه، به زمان نیاز داشته باشد.

وی با این حال تاکید کرد که تحولات در مسیر درست حرکت می‌کند.

این عضو دفتر سیاسی حماس آنچه در آمریکا رخ داده را شکست و فاجعه‌ای راهبردی برای اشغالگران و در مقابل، جهشی راهبردی و کیفی به سود مسئله فلسطین توصیف کرد و گفت این روند می‌تواند به مهار سیاست‌های جانبدارانه آمریکا از اشغالگران و سیاست‌های افراطی آن در منطقه کمک کند.

نعیم در پایان از کسانی که در آغاز نبرد «طوفان الاقصی» نقش داشتند تشکر کرد و آن را مهم‌ترین نبرد قرن دانست که راه را برای این تحولات گشود.

وی همچنین از پایداری و فداکاری ملت فلسطین تمجید کرد و گفت این ایستادگی به آشکار شدن مواضع و واکنش‌های بین‌المللی در مخالفت با نظام‌های خبیث و اقدامات شرورانه آنها کمک کرده است.