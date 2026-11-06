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مدیر پایانه مرزی تمرچین، از ثبت بیش از ۶۸۳ هزار تردد مسافر و افزون بر ۱۱۷ هزار تردد کامیونی در بخشهای مختلف این پایانه در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضائی، مدیر پایانه مرزی تمرچین، از ثبت بیش از ۶۸۳ هزار تردد مسافر و افزون بر ۱۱۷ هزار تردد کامیونی در بخشهای مختلف این پایانه طی هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.
وی با تشریح آمار عملکرد هفتماهه پایانه مرزی تمرچین اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مهرماه، در مجموع ۶۸۳ هزار و ۱۴۱ تردد مسافر در این پایانه به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۴۴۵ هزار و ۹۶ نفر مربوط به مسافران ایرانی و ۲۳۸ هزار و ۴۵ نفر مربوط به مسافران خارجی بوده است.
رضائی در ادامه به آمار تردد ناوگان کامیونی اشاره کرد و افزود: در بخش کامیونهای ترانزیتی و حمل یکسره، مجموعاً ۳۷ هزار و ۷۰۵ دستگاه کامیون تردد داشتهاند که شامل ۳۳ هزار و ۸۱۴ دستگاه کامیون ایرانی و سه هزار و ۸۹۱ دستگاه کامیون خارجی بوده است.
مدیر پایانه مرزی تمرچین همچنین درباره عملکرد بخش صادرات و تردد کامیونهای تخلیه و بارگیری گفت: در این بخش نیز ۸۰ هزار و ۱۹۴ دستگاه کامیون تردد داشتهاند که از این تعداد، ۴۳ هزار و ۱۵۵ دستگاه ایرانی و ۳۷ هزار و ۳۹ دستگاه خارجی بودهاند.
وی در پایان با اشاره به تردد ناوگان حملونقل عمومی و سواری خاطرنشان کرد: طی این مدت، هفت هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروی سواری و دو هزار و ۵۰۴ دستگاه اتوبوس از پایانه مرزی تمرچین تردد کردهاند.
بر اساس این آمار، پایانه مرزی تمرچین در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از محورهای مهم تردد مسافری، تجاری و ترانزیتی منطقه به شمار میرود و حجم قابل توجه تردد ناوگان ایرانی و خارجی، جایگاه این مرز را در مبادلات مرزی و حملونقل بینالمللی نشان میدهد.