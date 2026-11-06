به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضائی، مدیر پایانه مرزی تمرچین، از ثبت بیش از ۶۸۳ هزار تردد مسافر و افزون بر ۱۱۷ هزار تردد کامیونی در بخش‌های مختلف این پایانه طی هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.

وی با تشریح آمار عملکرد هفت‌ماهه پایانه مرزی تمرچین اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مهرماه، در مجموع ۶۸۳ هزار و ۱۴۱ تردد مسافر در این پایانه به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۴۴۵ هزار و ۹۶ نفر مربوط به مسافران ایرانی و ۲۳۸ هزار و ۴۵ نفر مربوط به مسافران خارجی بوده است.

رضائی در ادامه به آمار تردد ناوگان کامیونی اشاره کرد و افزود: در بخش کامیون‌های ترانزیتی و حمل یکسره، مجموعاً ۳۷ هزار و ۷۰۵ دستگاه کامیون تردد داشته‌اند که شامل ۳۳ هزار و ۸۱۴ دستگاه کامیون ایرانی و سه هزار و ۸۹۱ دستگاه کامیون خارجی بوده است.

مدیر پایانه مرزی تمرچین همچنین درباره عملکرد بخش صادرات و تردد کامیون‌های تخلیه و بارگیری گفت: در این بخش نیز ۸۰ هزار و ۱۹۴ دستگاه کامیون تردد داشته‌اند که از این تعداد، ۴۳ هزار و ۱۵۵ دستگاه ایرانی و ۳۷ هزار و ۳۹ دستگاه خارجی بوده‌اند.

وی در پایان با اشاره به تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سواری خاطرنشان کرد: طی این مدت، هفت هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروی سواری و دو هزار و ۵۰۴ دستگاه اتوبوس از پایانه مرزی تمرچین تردد کرده‌اند.

بر اساس این آمار، پایانه مرزی تمرچین در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ همچنان یکی از محور‌های مهم تردد مسافری، تجاری و ترانزیتی منطقه به شمار می‌رود و حجم قابل توجه تردد ناوگان ایرانی و خارجی، جایگاه این مرز را در مبادلات مرزی و حمل‌ونقل بین‌المللی نشان می‌دهد.