فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف تعداد ۲هزار و ۶۲۲ قطعه انواع لوازم برقی صنعتی قاچاق در این شهرستان از یک دستگاه اتوبوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سرهنگ علیرضا فولادی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهید غلامی شهرستان قائنات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از یک، دستگاه اتوبوس انواع لوازم برقی صنعتی قاچاق و بدون هر گونه مجوز کشف که در خصوص یک نفر متهم دستگیر و یک دستگاه اتوبوس توقیف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ فولادی گفت: ارزش انواع کالای لوازم برقی صنعتی قاچاق کشف شده برابر اعلام نظریه کارشناسان مربوطه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.